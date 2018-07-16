Защитник сборной Хорватии: Мы играли гораздо лучше Франции

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал поражение в финале ЧМ-2018 от Франции (2:4).

«Сложно принять итог этого финала, потому что мы играли лучше. Но я все равно горд, потому что мы отдали все на поле. Не всегда выигрывает лучший.

Франция не играла в футбол, они ждали своего шанса и забивали. Они придерживались своей тактики всё время, в каждом матче чемпионата мира, и это нужно уважать. Я очень разочарован, потому что мы уступили в матче, в котором играли гораздо лучше соперника.

Я горд тем, чего достигла сборная Хорватии – сейчас мы вторые в мире. Горжусь каждым игроком и всей страной. Есть решения, о которых мы сожалеем, но сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас сложно описать свои чувства. Возможно, спустя несколько месяцев я смогу сказать больше», — цитирует Ловрена Daily Mail.