Фабрегас признался, что хотел бы играть вместе с Мбаппе

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас сравнил форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе с легендарным французским нападающим Тьерри Анри.

«Когда смотрел на Мбаппе, мне казалось, что я наблюдаю за игрой своего бывшего одноклубника по «Арсеналу» и друга Анри. У них так много общего! Тьерри был на год старше Мбаппе, когда выиграл чемпионат мира со сборной Франции. Он тоже забивал важные голы. Оба игрока начинали карьеры в «Монако», даже немного страшно, сколько у них общего!

Мне нравится смотреть матчи с точки зрения полузащитника. И движение Мбаппе практически идентично тому, как открывался Тьерри в «Арсенале». Их реализация моментов и движения очень похожи. Когда я смотрю матчи Мбаппе, начинаю думать о том, как было бы здорово играть с ним в одной команде. Мне нравятся форварды, которые так здорово открываются.

У него есть всё, чтобы стать мировой звездой. Мбаппе надо усердно работать, как это делал Тьерри», — цитирует Фабрегаса The Telegraph.