"Барселона" и "Арсенал" могут приобрести опорника сборной Франции за €40 млн

Футбольный директор Севильи Хоакин Капаррос надеется, что Стивен Нзонзи останется в Андалусии, однако не сможет удержать 29-летнего полузащитника, если заинтересованные в нем клубы активируют клаусулу.

Наиболее вероятными претендентами на Стивена являются Барселона, давно присматривающаяся к французу, и Арсенал, и им придется выплатить 40 миллионов евро – сумму, прописанную в контракте Нзонзи.

Нзонзи выступал за Амьен (41 матч во всех турнирах, 1 гол), Блэкберн (96, 5) и Сток Сити (120, 7), после чего перешел в Севилью в 2015 году и с тех пор провел за андалусийцев 136 матчей и забил 8 мячей.