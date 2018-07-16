Один из лучших форвардов Франции может пополнить состав "Ливерпуля"

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс не исключил, что форвард французского клуба Набиль Фекир перейдёт в «Ливерпуль». 24-летний нападающий сборной Франции, ставший чемпионом мира, должен был оказаться в мерсисайдском клубе в июне 2018 года, но тогда он не прошёл медосмотра.

«Мне кажется, что «Ливерпуль» может сделать новое предложение. Я исхожу из того, что читаю в прессе. Но со мной никто не связывался.

Его трансфер сорвался в июне, но на Фекира это не повлияло. Он усиленно готовился к чемпионату мира, а его сердце принадлежит нашему клубу. Сейчас он стал ещё ближе к «Лиону», чем во время переговоров с «Ливерпулем». Может, он уйдёт в «Ливерпуль» или другой клуб, но если он останется в Лионе, то этот год будет отличным для него и для нас», — цитирует Оляса The Sun.