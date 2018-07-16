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Новый наставник "Челси": Хочу, чтобы команда заиграла в "мой" футбол

Маурицио Сарри
20:19 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Новый главный тренер лондонского "Челси" дал свое первое интервью.

Маурицио Сарри дал первое интервью в роли главного тренера Челси.

"Насколько я счастлив оказаться в Челси? – цитирует Сарри официальный сайт "пенсионеров". – Пять лет назад я работал в Серии Б, а Челси уже был на ведущих ролях в Англии и Европе – так что ответ и так понятен. Я счастлив оказаться в лиге, где играют лучшие команды и работают все самые лучшие тренеры – Гвардиола, Почеттино, Моуриньо, Клопп… Будет очень интересно противостоять им".

"Моей главной задачей является сделать так, чтобы мы вместе с футболистами наслаждались игрой, а фаны наслаждались нашими выступлениями. Моя главная страсть – это футбол, но я очень рад, что начал работу в банковской сфере. Это помогло мне научиться соблюдать порядок в работе".

"Мое хобби – чтение. Я люблю читать, и моим любимым автором является Варгас Льоса. Нравится ли мне Лондон? Это хороший город, но я больше сосредоточен на Челси. Мой английский? Я начал учить его лет 30 назад, но с тех пор мне ничего не удалось улучшить, наоборот, я все уже забыл".

"Главное, что я хочу сказать болельщикам – гарантирую, что отдам все силы для того, чтобы Челси заиграл в "мой" футбол, но при этом в первом же сезоне что-то выиграл".

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Новости спорта, АПЛ, Маурицио Сарри, Новости футбола, ФК Челси, Футбол.
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