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Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома

Тайсон
07:26 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Маму бразильца Тайсона нашли в соседнем городе, с ней все в порядке.

Маму игрока донецкого Шахтера похитили из ее дома, после чего правоохранители нашли женщину за 50 км, четверых подозреваемых арестовали, сообщает Correio24horas.

К дому матери футболиста подъехал автомобиль, когда он вышла, ей сказали, что для нее привезли букет цветов. Женщина подошла, чтобы забрать его, но ее бросили в багажник автомобиля и скрылись.

Вечером того же дня полиция нашла пострадавшую за 50 километров от места похищения, а четверых нарушителей задержали. С женщиной все в порядке.

Ранее сообщалось, что отца полузащитника сборной Нигерии похитили за несколько минут до старта матча против Аргентины в групповом этапе ЧМ-2018.

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Новости спорта, Новости футбола, Тайсон, УПЛ, ФК Шахтер.
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