Маму игрока донецкого Шахтера похитили из ее дома, после чего правоохранители нашли женщину за 50 км, четверых подозреваемых арестовали, сообщает Correio24horas.

К дому матери футболиста подъехал автомобиль, когда он вышла, ей сказали, что для нее привезли букет цветов. Женщина подошла, чтобы забрать его, но ее бросили в багажник автомобиля и скрылись.

Вечером того же дня полиция нашла пострадавшую за 50 километров от места похищения, а четверых нарушителей задержали. С женщиной все в порядке.

Ранее сообщалось, что отца полузащитника сборной Нигерии похитили за несколько минут до старта матча против Аргентины в групповом этапе ЧМ-2018.