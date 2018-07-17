Усейн Болт вскоре может начать футбольную карьеру

Легендарный легкоатлет Усейн Болт может начать свою футбольную карьеру в австралийском клубе.

Как сообщает Daily Telegraph, 31-летний спортсмен проведет шесть недель на просмотре в клубе Сентрал Кост Маринерс. Клуб представлен в первом чемпионате Австралии.

В случае успешного прохождения просмотра, Болт подпишет с клубом однолетний контракт.

Напомним, ранее Усэйн Болт тренировался с дортмундской Боруссией и выступал в товарищеском матче за норвежский клуб.