Моуриньо: Трансфер Роналду может изменить Серию А

Главный тренер Манчестер Юнайтед считает, что трансфер Криштиану Роналду в Ювентус - правильно решение с точки зрения и футбола, и маркетинга.

"В испанской лиге уже нет двух лучших форвардов мира. Теперь у них только один, а второй – в Италии. Касательно Англии, то здесь самый конкурентный чемпионат с топ-игроками.

Получается, теперь есть три направления, куда стоит смотреть – в Италию на Роналду, в Испанию на Месси и в Англию, потому что здесь самая сильная лига.

Серия А стала одним из самых важных чемпионатов. Это пример того, как в футболе все меняется. Этот трансфер может изменить перспективы других клубов чемпионата - Милана, Ромы, Интера. Если они не пассивно признают, что Ювентус стал сильнее, то начнут снова побеждать.

Этот трансфер может придать им необходимую мотивацию. Все это может изменить Серию А в плане качества, эмоций и влияния на футбол.

Поэтому я поздравляю Ювентус с этим переходом. Здесь есть и футбольная составляющая, и маркетинговая. Очень правильный трансфер", - цитирует Моуринью Football-italia.

Ранее сообщалось, что Ювентус представил Роналду в качестве своего игрока.