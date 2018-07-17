Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Новости: Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
X

Моуриньо: Трансфер Роналду может изменить Серию А

Жозе Моуринью
12:39 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Жозе Моуринью оценил переход Криштиану Роналду в итальянский чемпионат.

Главный тренер Манчестер Юнайтед считает, что трансфер Криштиану Роналду в Ювентус - правильно решение с точки зрения и футбола, и маркетинга.

"В испанской лиге уже нет двух лучших форвардов мира. Теперь у них только один, а второй – в Италии. Касательно Англии, то здесь самый конкурентный чемпионат с топ-игроками.

Получается, теперь есть три направления, куда стоит смотреть – в Италию на Роналду, в Испанию на Месси и в Англию, потому что здесь самая сильная лига.

Серия А стала одним из самых важных чемпионатов. Это пример того, как в футболе все меняется. Этот трансфер может изменить перспективы других клубов чемпионата - Милана, Ромы, Интера. Если они не пассивно признают, что Ювентус стал сильнее, то начнут снова побеждать.

Этот трансфер может придать им необходимую мотивацию. Все это может изменить Серию А в плане качества, эмоций и влияния на футбол.

Поэтому я поздравляю Ювентус с этим переходом. Здесь есть и футбольная составляющая, и маркетинговая. Очень правильный трансфер", - цитирует Моуринью Football-italia.

Ранее сообщалось, что Ювентус представил Роналду в качестве своего игрока.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Жозе Моуринью, Криштиану Роналду, Новости футбола, Серия А.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые яркие моменты празднования французами победы на ЧМ-2018 (Фото)

Самые яркие моменты празднования французами победы на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)

Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)

Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)

Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)
Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)

Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома Фабрегас признался, что хотел бы играть вместе с Мбаппе Бразильский полузащитник "Шахтера" близок к возвращению на родину

Последние новости

Смех да и только: веселые животные, которые поднимут настроение любому Прогнозы Геращенко о попытке Путина дискредитировать Минский процесс Демократы США решили усилить санкции против РФ
Сегодня читают в спорте
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
03 Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
04 Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
05 Менеджер Ломаченко назвал условия Пакьяо для боя с украинцем
Новости сегодня
13:13 Милевский обнялся с Марадоной
13:13 В НАТО над Балтией 6 раз засекли самолеты РФ
13:05 Ученые выяснили, может ли человек поседеть за одну ночь от пережитого стресса
13:00 Харви Вайнштейн высказался по поводу секс-скандала
12:57 Родители показали, как изменилась их жизнь после рождения детей (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Ровно 4 года назад произошла катастрофа МН17 на Донбассе
Сегодня годовщина катастрофы МН17
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Добавить комментарий
0