Игрок сборной Франции назвал самый сложный матч на ЧМ-2018

- Матч против Аргентины был самым сложным для нас на этом турнире. Мы с самого начала понимали, что Аргентина - отличная команда, несмотря на их трудности в группе. Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария и остальные игроки провели отличный матч. Тем и ценнее то, что мы смогли их одолеть, проявив характер в момент, когда проигрывали в счете. После этого мы были полностью уверены в себе, и нас было уже не остановить на пути к триумфу, - отметил Блез Матуиди.

Напомним, сборная Франции обыграла "альбиселесте" (4:3) в рамках 1/8 финала ЧМ.

Франция - Аргентина - 4:3 (1:1)

Голы: Гризманн, 13 (пенальти) (1:0); Ди Мария, 41 (1:1); Меркадо, 48 (1:2); Павар, 57 (2:2); Мбаппе, 64 (3:2); Мбаппе, 68 (4:2); Агуэро, 93 (4:3)