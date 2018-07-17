Назван лучший игрок ЧМ-2018 по статистическим данным

Лучшим игроком чемпионата мира по среднему InStat Index стал 26-летний форвард сборной Бразилии Неймар, набравший 404 балла.

Несмотря на то, что сборная Бразилии выбыла еще на стадии четвертьфиналов, Неймар так и остался лидером по количеству созданных голевых моментов (24).

Для сравнения, у бельгийца Кевина де Брюйне и англичанина Кирана Триппье по 16 созданных голевых моментов. Также Неймара никто не смог обойти по количеству ударов (26) и ударов в створ ворот (13).

Неймар стал лучшим игроком при подведении итогов сезона до чемпионата мира (InStat Index — 450). Впервые за последние 10 лет кто-то сумел отобрать у Лионеля Месси звание лучшего футболиста.