"Динамо" не может заполучить нового нападающего

По информации Racing de Alma, стороны договорился о годичной аренде 21-летнего футболиста, однако не могут прийти к общему знаменателю в вопросе опции выкупа всех прав на молодого форварда.

Южноамериканцы оценивают своего игрока в 8 миллионов долларов, когда вице-чемпион Украины пытается сбить ценник до 4-х.

Напомним, в минувшем сезоне Мансилья принял участие в 22-х встречах во всех турнирах, записав на свой счёт 3 мяча. Брайан был футболистом сборной Аргентины U-20, в которой провел 12 матчей и забил 2 гола. Его примерная стоимость по версии Transfermarkt составляет 3 миллиона евро, а контракт с аргентинским клубом действует до 2020-го года.