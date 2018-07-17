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Экс-тренер "Реала" Зидан получит должность в "Ювентусе"

Зинедин Зидан
17:56 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Французский специалист Зинедин Зидан в след за Криштиану Роналду отправится в "Ювентус".

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может в скором времени оказаться в туринском «Ювентусе».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Digital Freedom, который, в свою очередь, ссылается на слова источника, близкого к окружению президента бьянконери Андреа Аньелли, французскому специалисту было предложено занять должность советника клуба по спортивным вопросам. Ожидается, что Зидан присоединится к «Ювентусу» в октябре.

Стоит отметить, что Зидан выступал за туринский клуб в качестве футболиста. В период с 1996 по 2001 год он дважды стал с «Ювентусом» чемпионом Италии и по одному разу выиграл Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный Кубок и Кубок Интертото.

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Новости спорта, Зинедин Зидан, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
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