Экс-тренер "Реала" Зидан получит должность в "Ювентусе"

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может в скором времени оказаться в туринском «Ювентусе».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Digital Freedom, который, в свою очередь, ссылается на слова источника, близкого к окружению президента бьянконери Андреа Аньелли, французскому специалисту было предложено занять должность советника клуба по спортивным вопросам. Ожидается, что Зидан присоединится к «Ювентусу» в октябре.

Стоит отметить, что Зидан выступал за туринский клуб в качестве футболиста. В период с 1996 по 2001 год он дважды стал с «Ювентусом» чемпионом Италии и по одному разу выиграл Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный Кубок и Кубок Интертото.