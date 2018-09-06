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Зозуля - о возможном возвращении в Динамо

Роман Зозуля
07:12 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинский форвард Роман Зозуля был готов покинуть Альбасете еще прошлым летом.

Роман Зозуля этим летом некоторое время был свободным агентом, но в итоге решил продлить соглашение с Альбасете, выступающим в испанской Сегунде.

«Я думал о смене клуба в межсезонье, но те варианты, которые были, меня не устраивали», — рассказал футболист в эфире Footballhub.

«Вернулся ли бы в Динамо? Не знаю, пускай звонят, будем разговаривать. Думаю, вернулся бы».

28-летний Зозуля является воспитанником киевлян и пребывал в системе клуба до перехода в Днепр в 2011 году. В общей сложности на его счету 6 голов в 51 матче за первую команду Динамо.

В текущем сезоне Роман уже забил 1 гол в 3 матчах в Сегунде. Его контракт с Альбасете истекает следующим летом.

 

 

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Новости спорта, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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