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Милинкович-Савич отказал грандам ради Лиги чемпионов с Лацио

Сергей Милинкович-Савич
16:11 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Милинкович-Савич отказался от зарплаты в 8 млн евро, чтобы дать Лацио Лигу чемпионов.

Сергей Милинкович-Савич этим летом отказался от зарплаты в 8 миллионов евро, потому что хочет вывести "Лацио" в Лигу чемпионов. Об этом рассказал агент полузащитника.

Сербом активно интересовались "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал". При этом точно не сообщается, каким из клубом было предложенную такую зарплатную, однако предполагается, что это "ПСЖ".

"Многие команды интересовались Сергеем этим летом, а "Лацио" получил несколько интересных предложений. В конце концов мы без всяких проблем согласились с решением клуба остаться. Президент и спортивный директор объяснили нам, что они хотят попасть в Лигу чемпионов, а Милинкович-Савич — ключевой игрок в достижении этой цели.

Это и его цель. Он мог бы зарабатывать гораздо больше в других клубах. Ему предложили 8 миллионов евро во Франции.

Он остался, потому что хочет дать "Лацио" Лигу чемпионов, не говоря уже о том, что ему всего 23 года.

С клубом мы договорились о новом соглашении, которое будет подписано очень скоро. Если команды могут заплатить за вратаря 70-80 миллионов евро, то Сергей стоит не менее 100 млн.

Он один из лучших игроков Европы на своей позиции, и имеет огромное пространство для развития", — рассказал агент игрока Матея Кежман в интервью Gazzetta dello Sport.

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Новости спорта, Лацио, Лига Чемпионов, Сергей Милинкович-Савич, Трансферы.
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