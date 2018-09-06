В ФФУ выбрали песню-символ национальной сборной Украины

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что песня "Червона рута" получит статус символа украинской сборной.

"Хорошо известная любимая песня миллионов патриотов и футбольных болельщиков – произведение великого Владимира Ивасюка уже давно стало неформальным гимном нашей футбольной общественности, который постоянно звучит в матчах чемпионата Украины и поединках с участием национальной сборной.

Теперь эта невероятная по своей энергетике мелодия получит статус футбольного символа Украины и станет визитной карточкой нашей сборной в первом розыгрыше Лиги наций и квалификации на Евро-2020.

"Ти у мене єдина…" – единственная Украина, единственная сборная. Пусть "Червона рута" вдохновляет нашу главную команду на новые победы и свершения. Слава Украине!" - написал Павелко.