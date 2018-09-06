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В ФФУ выбрали песню-символ национальной сборной Украины

Сборная Украины
16:54 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер ФФУ

Новости спорта: Глава ФФУ рассказал, что известная украинская песня "Червона рута" получит статус символа национальной команды.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что песня "Червона рута" получит статус символа украинской сборной.

"Хорошо известная любимая песня миллионов патриотов и футбольных болельщиков – произведение великого Владимира Ивасюка уже давно стало неформальным гимном нашей футбольной общественности, который постоянно звучит в матчах чемпионата Украины и поединках с участием национальной сборной.

Теперь эта невероятная по своей энергетике мелодия получит статус футбольного символа Украины и станет визитной карточкой нашей сборной в первом розыгрыше Лиги наций и квалификации на Евро-2020.

"Ти у мене єдина…" – единственная Украина, единственная сборная. Пусть "Червона рута" вдохновляет нашу главную команду на новые победы и свершения. Слава Украине!" - написал Павелко.

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Новости спорта, Андрей Павелко, Евро-2020, Сборная Украины, ФФУ, Червона рута.
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