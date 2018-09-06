В Карпатах раскритиковали судейство Дердо в матче против Динамо

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук выразил недовольство судейством Александра Дердо в матче Динамо – Карпаты.

"Вся Украина прекрасно видела, что происходило на поле. Благодаря современным технологиям болельщиков уже не обманешь, даже резолюцией комитета арбитров, которые признали, в частности, что решение удалить из поля Ади Мегремича – справедливое и обоснованное.

Я никому не позволю так издеваться над моей командой. Именно поэтому для начала клуб прислал к президенту ФФУ Андрею Павелко, а также в КДК ФФУ и в Комитет арбитров ФФУ обращение, в котором приводит примеры, по нашему мнению, предвзятого судейства со стороны Александра Дердо.

В зависимости от их решения мы будем уже соответственно реагировать. Не исключено, что очень агрессивно. Связей и ресурсов в европейском футболе у меня, поверьте, хватит.

Не важно – выиграли мы или проиграли. Важно, что такое судейство унижает украинский футбол, давит на него прессом и не позволяет ему подняться из пропасти. Именно из-за такого судейства наши команды не могут пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Такие судьи делают медвежью услугу нашим грандам.

Мы обращаемся к вышеназванным персон и комитетам адекватно рассмотреть нашу жалобу и не учитывать предупреждения, а, соответственно, и удаления Ади Мегремича; установить факт предвзятого арбитража со стороны Александра Дердо и применить к нему санкции, предусмотренные Дисциплинарными правилами ФФУ за совершение им дисциплинарного проступка", – говорится в заявлении Олега Смалийчук на официальном сайте Карпат.