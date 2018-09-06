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Сабалета поддержал тренера Вест Хэма

Пабло Сабалета
22:09 Чт, 6 Сентябрь 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета рассказал о причинах неудачного старта в новом сезоне АПЛ.

Пабло Сабалета прокомментировал начало работы нового главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини. Под руководством этого специалиста лондонский клуб проиграл во всех четырех матчах нового сезона английской Премьер-лиги.

"Возможно, Пеллегрини впервые столкнулся с тем, что уровень игроков в команде не настолько высок, как он к этому привык. Поэтому ему, вероятно, понадобится больше времени, чем в других клубах, чтобы всё исправить.

В "Манчестер Сити" были очень сильные футболисты, и мы легко побеждали. Здесь же ситуация другая. Но при этом Мануэль отличный человек и хороший тренер. Уверен, он постарается найти наилучший выход из данного положения", - сказал Сабалета.

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Новости спорта, АПЛ, Вест Хем, Мануэль Пеллегрини, Пабло Сабалета.
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