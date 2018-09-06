Сабалета поддержал тренера Вест Хэма

Пабло Сабалета прокомментировал начало работы нового главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини. Под руководством этого специалиста лондонский клуб проиграл во всех четырех матчах нового сезона английской Премьер-лиги.

"Возможно, Пеллегрини впервые столкнулся с тем, что уровень игроков в команде не настолько высок, как он к этому привык. Поэтому ему, вероятно, понадобится больше времени, чем в других клубах, чтобы всё исправить.

В "Манчестер Сити" были очень сильные футболисты, и мы легко побеждали. Здесь же ситуация другая. Но при этом Мануэль отличный человек и хороший тренер. Уверен, он постарается найти наилучший выход из данного положения", - сказал Сабалета.