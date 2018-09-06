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Динамо подало заявку на Лигу Европы: Супряга в основном списке

Динамо
16:33 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: "Динамо" заявило 31-го футболиста на Лигу Европы, ближайший матч уже 20 сентября.

Киевское "Динамо" огласило заявку на матчи группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт UEFA.

Отметим, что в заявку попал 31 игрок, 10 из них – в списке Б, где нашлось место Виктору Цыганкову, Николаю Шапаренко, Назарию Русину и Владимиру Шепелеву. Отметим, что 18-летний форвард киевлян Владислав Супряга находиться в основном списке.

Полный список футболистов (игроки со списка Б обозначены знаком *)

Голкиперы : Георгий Бущан, Владимир Маханьков*, Денис Бойко, Артур Рудько

Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко*, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов*, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев*, Николай Шапаренко*, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков*, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили*, Евгений Смирный*, Ахмед Алибеков*, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин*, Владислав Супряга.

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