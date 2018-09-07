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Украина стартовала в Лиге наций с победы над Чехией

Сборная Украины
00:10 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер ФФУ

Новости спорта: Сборная Украины провела свой дебютный матч в Лиге наций УЕФА.

Сборная Украины добыла волевую победу над Чехией в рамках матча 1-го тура Лиги B первой группы. Игра проходила в Угерске-Градиште на стадионе "Городской" и завершилась со счетом 1:2. Следующий свой матч подопечные Шевченко проведут против команды Словакии 9 сентября.

Чехия 1:2 Украина

Голы: Шик 4' - Коноплянка 45+1', Зинченко 90+3'

Предупреждения: Гушбауэр 21', Соучек 53'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Составы команд

Сборная Чехии: Вацлик — Кадержабек, Калас, Г. Селассие, Брабец, Борил — Соучек, Сикора (Горжава, 90+2), Гушбауэр — Шик (Тецл, 84), Кременчик (Змргал, 46).

Сборная Украины: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Караваев — Степаненко, Малиновский — Ярмоленко (Зинченко, 66), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77) — Яремчук (Селезнев, 85).

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