Слова Шевченко после сложной победы над Чехией

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от первого матча в рамках Лиги наций.

"Хочу сделать комплимент чехам. У вашей сборной есть хорошее будущее. Команда понимает философию тренера Яролима, его тактические схемы. Чехи перестроились после первого тайма, усложнили нам жизнь.

Сегодня мы выглядели очень хорошо. Мы правильно располагались. У нас много техничных футболистов в середине поля: они маневрируют, играют в короткий пас. За счет этого мы доминировали.

Ярмоленко? За короткий период времени мы имеем два матча. Ведущие футболисты показали хорошую игру, но чувствовалась небольшая усталость. Благодаря квалифицированной замене мы изменили структуру. Я также заменил Коноплянку. Я доволен их игрой и самоотдачей. У нас два матча, поэтому я их заменил.

Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть эту игру. В последние 15 минут вышел открытый футбол. Поэтому этот турнир – хороший. Малая группа, мало игр, победа здесь очень важна. Думаю, мы заслуженно победили. Получился очень хороший матч. Мои комплименты чешской сборной.

Инцидент с фанами? Это эмоции. Кто-то из фанов выпрыгнул. Я так понимаю, что ребята выпали случайно. Нам удалось забрать нескольких. Надеюсь, что всех отпустят и все будет хорошо.

Замены? Все игроки вошли в игру очень хорошо. Зинченко заменил Андрея, выдвинули Марлоса вперед. Цыганков в прекрасной форме находится, он конкурирует со всеми игроками атаки. Он очень хорошо вышел. Селезнев тоже. Все они сыграли ключевую роль в забитом мяче.

В конце чувствовалась усталость. Футболисты отдали много сил. Отдадим должное чехам, они не останавливались. В этом футбол и прекрасен, всегда нужно контролировать игру. Где-то заменами подкорректировали наш футбол", – сказал Шевченко.