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Тренер сборной Чехии: Результат мог быть аналогичен и в нашу пользу

Карел Яролим
07:45 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Карел Яролим рассказал о причинах поражения чешской сборной и о своем тренерском будущем.

Наставник сборной Чехии Карел Яролим поделился впечатлениями от первого матча в Лиге наций против Украины.

"Досадно, что мы пропустили два гола в конце каждого из таймов. Моментов было много со стороны обеих команд. Результат мог быть аналогичен и в нашу пользу.

Украинские футболисты показали свои сильные качества. Наши игроки средней линии не успевали накрывать соперников. Это привело к тому, что они имели больше шансов.

Я не ожидал, что мы пропустим в конце первого тайма. После перерыва пришлось делать изменения, которые не планировались. Впереди нас ждут два выездных матча. Было бы лучше ехать на выезд из очками.

Ярмоленко часто провоцировал своими перемещениями численное преимущество соперника – три против двух. Второй гол? Мне трудно сказать, кто совершил ошибку. Там были рикошеты. Надо смотреть видео. Ситуация возникла довольно неприятная. Впереди у нас товарищеский матч, будем готовить команду к официальным играм.

Есть ли у меня воодушевление продолжать работать с этой командой? Конечно, мне неприятно, но тренерская работа приносит как радость, так и разочарование от поражения. Если ты не без характера, то не сможешь выполнять эту работу. Не забывай, что у нас было много кадровых проблем", – сказал Яролим.

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Новости спорта, Карел Яролим, Лига Наций, Сборная Чехии, Украина.
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