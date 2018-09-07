Коноплянка объяснил свою замену в матче против Чехии

Автор первого гола сборной Украины в Лиге Наций - Евгений Коноплянка, прокомментировал поединок с Чехией.

"Сейчас уже можно и улыбнуться. Почему был серьезный до матча? Какое настроение - так и сыграешь. Если бы я сидел на скамейке запасных, то сказал бы, как мы сыграли. Со стороны виднее. Нашу игру пусть эксперты оценивают. Очень важно, что мы выиграли, взяли три очка и заслуженно победили.

Радовался ли я голу? Конечно! Но Саня Зинченко радовался своему голу в три раза сильнее. Тем более, он вышел победным. Думаю, что Рома Яремчук должен был забивать, но он все равно классно себя проявил. Он очень много работал на поле, и я поздравляю его с дебютом.

Мы довольны игрой. Хотя все мы устали под конец матча. Тренеры почувствовали, что я устал, и вовремя сделали замену. У нас много хороших игроков, которые могли меня заменить. Мы - одна команда и хорошо, что можем друг друга подстраховать. Буду готов к матчу со Словакией? Скажу вам через день. Сейчас чувствую себя нормально, но посмотрим, что будет дальше", - сказал Коноплянка.