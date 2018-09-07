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Экс-тренер сборной: В концовке Украине повезло

Йожеф Сабо
13:27 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Йожеф Сабо разобрал вчерашнюю игру сборной Украины против Чехии в рамках Лиги Наций УЕФА.

Сборная Украины одержала победу над Чехией (2:1) в первом матче Лиги наций УЕФА. Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал игру.

«Украина должна была побеждать, поскольку на протяжении всего поединка владела инициативой и оказалась сильнее хозяев поля.

У хозяев поля практически не было моментов, и пропускать украинцам было вовсе не обязательно… Кривцов в эпизоде на 4-й минуте не должен был пускать Шика влево. Я в бытность тренером всегда говорил подопечным, что если тебя страхуют справа, перекрывай оппоненту дорогу, вытесняй его обратно — к центру поля.

Есть в этом голе также вина Пятова, который вместо того, чтобы стоять, почему-то оказался на коленях. Вратарь не должен пропускать мяч в ближний угол», - сказал Сабо.

Также специалист отметил долю везения сборной Украины в концовке встречи.

«В концовке Украине повезло — голкипер чехов грубо ошибся на выходе. Однако, как известно, везет сильнейшему. Команда Андрея Шевченко, чего уж скромничать, была на голову сильнее соперника. С такой игрой сборная Чехии далеко не пройдет… Правда, я от чехов многого и не ожидал. У них практически новая команда, но какой-либо перспективы у нее я не вижу», - резюмировал Сабо.

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Новости спорта, Йожеф Сабо, Лига Наций, Сборная Украины, Чехия-Украина.
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