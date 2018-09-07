Агент убеждает Зинченко "уйти с концами" в другой клуб
Новости спорта: Олег Еремин категорически против аренды хавбека сборной Украины и левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко.
Агент полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко Олег Еремин объяснил решение игрока остаться в Манчестер Сити.
"Предложения от Бетиса и Вулверхэмптона Да, были.
Но я еще в прошлом году посоветовал Зинченко: "Ни в коем случае не иди в аренду. Достаточно. Один раз уже сходил в ПСВ – не очень удачно. Если ты стремился попасть в Манчестер Сити, оставайся здесь и доказывай. Если такой возможности не будет иди с концами, а не в аренду".
Саша так и сказал в Ман Сити: "Не пойду в аренду. Останусь здесь". В итоге сыграл в АПЛ и стал чемпионом", – сказал Еремин в эфире Матч ТВ.
Напомним, в первом матче Лиги наций Чехия – Украина Зинченко отличился дебютным голом за сборную, который и принес победу национальной команде.