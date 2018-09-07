Хачериди покинул расположение сборной Украины

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди выбыл из подготовительного процесса к матчу со Словакией из-за повреждения. Об этом сообщает сайт ФФУ.

Вчера во время утренней разминки в день матча со сборной Чехии Евгений почувствовал дискомфорт. Как выяснилось, у игрока растяжение мышцы бедра. Стало понятно, что Хачериди не сможет помочь национальной команде в матче с чехами, однако заменить его в заявке на матч из 23 игроков на другого исполнителя (Василия Кравца) не позволял регламент соревнований.

Сегодня Хачериди вместе с командой вылетел чартерным рейсом из Брно. Когда самолет приземлился во Львове, защитник попрощался с партнерами по команде, продолжив полет в Киев вместе с делегацией ФФУ.

Напомним, защитник сборной Украины Евгений Хачериди с этого сезона выступает за греческий клуб ПАОК. В стартовом матче Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла Чехию 2:1. Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 9 сентября во Львове против Словакии.