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Италия и Польша сыграли вничью в 1-м туре Лиги наций (Видео)

Италия - Польша
23:46 Пт, 7 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Италии не сумела победить команду Польши в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе "Ренато Далль’Ара" и завершился со счетом 1:1.

Италия 1:1 Польша

Голы: Жоржиньо 78'  (с пенальти) - Зелиньски 40'

Предупреждения: Кьеллини 9' - Клих 14', Блащиковски 18', Фабиански 90+3'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Гол Жоржиньо:

Автором первого гола стал полузащитник национальной команды Польши Пётр Зелиньски, отличившийся на 40-й минуте после передачи форварда Роберта Левандовского. Итальянцы сравняли счёт в конце второго тайма благодаря хавбеку Жоржиньо, который реализовал удар с 11-метровой отметки.

Соперником сборных Польши и Италии по группе 3 в Лиге A является национальная команда Португалии. Поляки сыграют с португальцами на своём поле 11 октября, итальянцы — в гостях 10 сентября.

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