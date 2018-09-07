Италия и Польша сыграли вничью в 1-м туре Лиги наций (Видео)

Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе "Ренато Далль’Ара" и завершился со счетом 1:1.

Италия 1:1 Польша

Голы: Жоржиньо 78' (с пенальти) - Зелиньски 40'

Предупреждения: Кьеллини 9' - Клих 14', Блащиковски 18', Фабиански 90+3'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Гол Жоржиньо:

Автором первого гола стал полузащитник национальной команды Польши Пётр Зелиньски, отличившийся на 40-й минуте после передачи форварда Роберта Левандовского. Итальянцы сравняли счёт в конце второго тайма благодаря хавбеку Жоржиньо, который реализовал удар с 11-метровой отметки.

Соперником сборных Польши и Италии по группе 3 в Лиге A является национальная команда Португалии. Поляки сыграют с португальцами на своём поле 11 октября, итальянцы — в гостях 10 сентября.