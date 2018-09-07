Лига наций УЕФА: сборная России выиграла у Турции на выезде

В матче 1-го тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции принимала Россию. Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд в счёте благодаря точному удару полузащитника Дениса Черышева на 13-й минуте. Туркам удалось отыграться на 41-й минуте — отличился защитник Сердар Азиз. На 49-й минуте за сборную России точным ударом отметился форвард Артём Дзюба, гол которого принёс команде победу в первом же матче в новом турнире.

10 сентября сборной России в Ростове-на-Дону предстоит провести товарищеский матч с командой Чехии. В следующем матче в Лиге наций команда встретится со сборной Швеции на своём поле 11 ноября.

Сборная Турции сыграет со шведской командой на выезде 10 сентября.