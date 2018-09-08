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Памела Андерсон бросила игрока сборной Франции, который сделал ей предложение

Памела Андерсон
02:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости спорта: Роман американской актрисы и футболиста сборной Франции неожиданно завершился.

Памела Андерсон рассталась с бойфрендом, французским футболистом Адилем Рами, сообщает Page Six.

51-летняя звезда «Спасателей Малибу» и активистка PETA, которая встречалась с 32-летним Адилем Рами около года, приняла решение разорвать связь со спортсменом ради его детей.

«После того, как она провела последнюю неделю с его прелестными близнецами, ей стало горько от того, что он проводит с ними так мало времени, так что она приняла решение отступить», — сообщил изданию источник, близкий к Памеле Андерсон.

«Памела чувствует, что Адиль проводит с ними недостаточно времени из-за нее, — добавил источник. — Она уходит из его жизни, чтобы он поступал правильно и был со своими детьми. Это самоотверженно со стороны Памелы, ее сердце разбито. Адилю было сложно выдерживать баланс между жизнью с Памелой и здоровым общением со своей бывшей, матерью его двоих детей».

Отмечается, что Памела Андерсон съехала из дома во Французской Ривьере, где проживала вместе с Адилем рами, и переехала в Париж.

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Новости спорта, Адиль Рами, Новости футбола, Памела Андерсон, Сборная Франции, Футбол.
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