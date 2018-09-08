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Стало известно, почему Анри не возглавил "Бордо"

Тьерри Анри
06:21 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Французский специалист Тьерри Анри отказался занять пост главного тренера "Бордо" из-за финансовых разногласий.

Чемпион мира и Европы по футболу Тьерри Анри отказался занять пост главного тренера «Бордо» после отстранения Густаво Пойета по финансовым причинам, сообщает RMC Sport. Американский инвестор Джозеф Дагроса, являющийся владельцем компании, которая вскоре станет владельцем французского клуба, подтвердил эту информацию.

Анри был помощником Роберто Мартинеса, главного тренера сборной Бельгии. Под руководством Мартинеса бельгийцы добились лучшего результата в своей истории, добравшись до полуфинала турнира и выиграв бронзовые медали. После чемпионата мира–2018 французский специалист объявил, что намерен покинуть команду и начать самостоятельную тренерскую карьеру. Анри поступали предложения от некоторых клубов английского Чемпиошипа, а также от «Бордо».

Теперь экс-нападающий занял должность первого ассистента главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса. Ранее он занимал менее значимый пост.

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Новости спорта, Новости футбола, Тьерри Анри, ФК Бордо, Футбол.
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