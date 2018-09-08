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Кадровые проблемы Украины U-21 перед матчем против Андоры

Александр Головко
09:36 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ФФУ

Новости спорта: Украине в матче против Андоры в отборе на молодежное Евро не помогут 2 основных футболиста.

Сборная Украины U-21 сумела переиграть Латвию со счетом 3:2, но потеряла Валерия Лучкевича и Александра Пихаленка из-за травм. Об этом рассказал главный тренер сборной Александр Головко.

«На Лучкевича мы не сможем рассчитывать в ближайшее время. Главная проблема – травма Пихаленка, через которого строилась игра в опорной зоне. Это потеря. Лукьянчук имеет проблемы с мышцами, но на подходе более молодые игроки», — цитирует Головко официальный сайт ФФУ.

Также он высоко оценил игру основной сборной Украины против Чехии (2:1).

«Сейчас у нас появился эталон – вчерашняя игра нашей первой команды. Поздравляю Андрея Шевченко с такой игрой. Теперь все матчи будут оцениваться через призму этого поединка».

Благодаря победе Украины с 11 очками обошли в таблице Шотландию и вышли на 3-е место в группе. Впереди все еще Англия (17) и Нидерланды (12).

Следующую игру сине-желтые проведут в Запорожье против Андорры (11 сентября).

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Новости спорта, Александр Головко, Молодежная сборная Украины, Новости футбола, Футбол.
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