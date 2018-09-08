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Легендарный капитан Челси близок к переходу в московский Спартак

Джон Терри
12:17 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Легендарный защитник докатился до чемпионата России.

Джон Терри сегодня утром прибыл в Москву, чтобы пройти медобследование в Спартаке, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

С экс-защитником Челси и Астон Виллы может быть подписан однолетний контракт. Спартаку нужен еще один защитник после травмы Самюэла Жиго, который пропустит весь сезон.

Минувший сезон 37-летний футболист провел в Астон Вилле, но покинул команду после того, как она не смогла вернуться в Премьер-лигу.

До этого Терри в течение 18 лет выступал за Челси, где является живой легендой клуба. На его счету 698 матчей и 65 голов за Синих.

Также сообщалось, что Джон Терри может закончить карьеру и стать экспертом на британском телевидении.

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Новости спорта, Джон Терри, Новости футбола, ФК Спартак, ФК Челси, Футбол.
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