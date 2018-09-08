Англия – Испания: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Сборная Англии 8 сентября примет Испанию в рамках стартового матча Лиги наций.

По мнению букмекеров, у команд равные шансы на успех.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу родоначальников футбола с коэффициентом 2,7, а на "красную фурию" – 2,7. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Англии можно поставить с коэффициентом 2,7, а на победу Испании – 2,7.

Встреча 1-го тура группы A4 Англия – Испания состоится 8 сентября в городе Лондон на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.