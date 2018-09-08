Луческу о матче Турция - Россия в Лиге наций

"Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, она требует времени. Россия проделала очень качественную работу, перебегала нас в первом тайме. Мы, в свою очередь, провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч. У России очень хороший вратарь, отличный пацан, знаю его по «Зениту». В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол. Вообще, у нас было два-три хороших шанса сравнять счёт. Так проигрывать не стыдно.

За сборную России сыграли четверо молодых футболистов "Зенита", они сделали игру. Они сыгранны, потому что играют в одном клубе. Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодёжь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодёжь быть командой, а для этого нужно время", — цитирует Луческу пресс-служба РФС.