Кучинский - о первых шагах в футболе, скандальном роспуске "Полтавы" и дебюте в УПЛ

Украинский голкипер Максим Кучинский, который ныне защищает цвета львовских Карпат рассказал об интересных деталях своей футбольной жизни. После довольно успешного дебюта в УПЛ в "рамке" львовского клуба персона Максима стала довольно узнаваемой. Однако, какой была его футбольная жизнь до УПЛ?

- Расскажи о своем футбольном детстве. Почему решил заниматься футболом?

- Мое футбольное детство прошло в городе Запорожье. Я очень хотел заниматься футболом и для начала отец и дедушка отвели меня в местную команду на районе. Я там тренировался, бегал в поле, вскоре у нас была игра с запорожским Металлургом, уже не помню, как сыграли, но после той игры меня оставили тренироваться в детской школе "Металлурга"."

Как известно, футбольная школа в Запорожье воспитала очень много известных футболистов, среди которых: Максим Коваль, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Андрей Цуриков и многие другие.

- Кто был твоим первым тренером? Расскажи о первых шагах в детско-юношеском футболе.

- Тренер Анатолий Борисенко. Я играл у него в нападении, это была группа, так сказать, не лучшего уровня. В том возрасте нам просто кидали мяч и мы "носились" по полю, хотя припоминаю, были и тренировки на технику. Помню, мы играли уже с укомплектованной группой Металлурга, я играл в нападении и по-моему даже забил. Там на меня и обратил внимание мой первый тренер Булгаков Евгений Валентинович, и забрал меня к себе в группу, у него я тоже начал с нападения и плавно перешел в защиту, но мечтал играть в воротах, как мой отец.

- Твой отец играл на профессиональном уровне?

Отец не играл на высоком уровне, но частенько брал меня на тренировки и я просто ему подавал мячи за воротами, мне тоже очень захотелось быть вратарем, после чего отец подошел к Евгению Валентиновичу и сказал о моем желании играть в воротах, на что он ответил, что у него есть 3 подходящих ему вратаря и брал он меня как полевого игрока, но пообещал дать мне одну тренировку попробовать в воротах.

- Помнишь свою первую вратарскую тренировку, как развивалась твоя карьера после этого?

- Помню, были удары по воротам и Валентинович мне сказал: «давай становись». С тех пор я начал играть в воротах. Потом из года в год тренировки и турниры. Меня начали подтягивать на тренировки в "Металлург-2", и вскоре предложили детский контракт ощущения я уже и не вспомню, но уверен что очень позитивные!!! Там я работал с Лутковым Олегом Анатольевичем, он иногда брал меня на тренировки с первой командой Металлурга, и очень долгое время меня воспитывал тренер по вратарям, Жук Виктор Степанович."

На профессиональном уровне Максим дебютировал в июле 2005, в составе "Металлурге-2", после чего была аренда в "Зирку", где отыграл 11 матче, пропустив 12 мячей. После одногодичной аренды Кучинский вернулся в Запорожье, после неудачного возвращения (перелом руки) был долгий период восстановления, после чего вояж в "Десну", но по-настоящему Максим смог себя зарекомендовать только в Полтаве.

- Ты поиграл во многих клубах Украины, однако по-настоящему раскрылся в Полтаве. Помнишь тот день, когда перешел в команду Анатолия Беcсмертного в первый раз?

- Как перешел в "Полтаву" уже и не вспомню,вернее, это был самый обычный переход. Бессмертный Анатолий Петрович очень хороший тренер, а главное очень хороший человек!

В Полтаве, по мимо невероятной игры в воротах Максим отметился еще одним, не совсем обычным для вратаря достижением. Забил гол в ворота черниговской "Десны". Интересно, помнит ли об этом сам Максим?

- 18 апреля 2015 года, помнишь эту дату? Какие ощущения были после матча с "Десной"?

- По-моему 18 апреля 2015 я забил гол в ворота Десны, ощущения были супер, на 92 минуте я подключился на угловой и забил головой, сравнял счет 1-1.

Гол Максима Кучинского в ворота "Десны":

После матчей в Полтаве Кучинский принял новый вызов, перешел в амбициозный "Черкасский Днепр".

- После долгого пребывания в ФК Полтава ты решился на переход в Черкасский Днепр, что стало главной причиной перехода?

- В Черкассы меня пригласили и я пошел, причина-засиделся я в Полтаве так мне и сказал президент фк Полтавы Соболев Леонид Давыдович. Говорит - Макс, нужно что-то менять, едь прогрессируй. Самые яркие моменты в Черкассах - все что мне запомнилось, это очень дружный и очень хороший коллектив, с которым мы могли добиться многого, больше ничего не могу сказать!!!Тяжёлый период там был!!!Не хочу рассказывать подробности!"

Впрочем подробности всем известны, после сезона 2016/17 пошел по наклонной, у целого рядя ведущих исполнителей закончились контракты, на их место взяли молодых и неопытных ребят. Финансовые проблемы, такой уж ныне футбол в Украине. Максим после периода в Черкассах вновь вернулся в Полтаву.

- После недолгого пребывания в Черкассах ты опять вернулся к Бессмертному в Полтаву, можно ли сказать, что этот тренер значительно повлиял на твою карьеру?

- Да я долгое время проработал с Анатолием Петровичем и повторюсь, что это человек с большой буквы!

"Дважды в одну реку не войти", но вот Макс вошел, и вошел невероятно успешно, в прошлом сезоне ФК Полтава вышла в УПЛ, однако всем известно о той скандальной истории с роспуском команды. Интересно, что думает об этом сам Максим?

- Второе пришествие в Полтаву можно назвать успешным. Вышли в УПЛ, когда узнали, что играть ФК Полтава там не будет? Какие были эмоции? Как вам это объяснили?

- Мы очень долго шли к Премьер лиге, сначала вышли со второй в первую, потом закрепились в первой, ну и потом вышли в Премьер лигу! На протяжении всего этого долгого пути, президент Леонид Давыдович очень многое сделал для нас, футболистов,и для клуба, в том числе и для города Полтава!

Он построил, я считаю, одну из лучших футбольных баз в Украине. Я благодарен ему за его отношение ко мне на протяжении этого долгого пути в ФК Полтава. И мне до сих пор не понятно, что могло повлиять такому резкому решению не играть в Премьер лиге!

- Леонид Соболев. Что хотелось бы сказать президенту ФК Полтава, как бы ты поступил на его месте?

- Леонид Давыдыч прошел этот путь с самого начала и до конца, он большой фанат футбола, и уверен что его мечта была быть в Премьер лиге!!! Не знаю, что ему помешало и почему было такое решение,но для всей команды это был огромный шок! Об этой ситуации тоже не хочется вспоминать.

Главное, что все пацаны быстро нашли себе команды, Слава Богу! Обидно, что тренера, которые вывели команду в Премьер лигу это Бессмертный Анатолий Петрович и Коновалов Сергей Борисович и тренер вратарей Тарасюк Генадий Константинович сейчас не возглавили никакую команду высшего дивизиона! Им просто пришлось начать все сначала, но я уверен,у них это получится еще не один раз вывести какую либо команду и повысить ее уровень, так же как не все пацаны ушли играть в Премьер лигу, которые жили этой мечтой. Если бы Полтава осталась в Премьер лиге, у каждого из руководства и каждого с футболистов сбылась бы эта мечта.

После такого решения руководства ФК Полтавы многие нашли себе новые клубы. Кучинский перешел в львовские Карпаты, где перед началом сезона были проблемы с голкиперами.

- Были еще какие-то предложения, кроме Карпат? Как освоился в новом клубе?

- Варианты были,но не могу сказать ,что это те варианты о которых я мечтал. Когда появился шанс и возможность поехать в Карпаты, я просто был очень счастлив, что мне выпал такой шанс. Я поехал на просмотр и там все зависило от меня, Слава Богу, все срослось. Для меня честь защищать цвета этого клуба, клуба с большой историей, дебют в УПЛ, да, это круто, я очень долго к этому шел!

- Какие эмоции испытывал перед дебютом в УПЛ?

- Эмоции на высшем уровне. К сожалению мы проиграли, поэтому настроение после дебютного матча испортилось.

- Большая разница между игрой в УПЛ и Первой лиге?

- Между первой лигой и УПЛ, конечно есть разница. В УПЛ намного быстрее футбол и команды больше дают играть друг другу. А касаясь борьбы, все одинаково в первой лиге в основном стыки,борьба.

- Игрок, против которого было сложнее всего играть?

- Помню играли на кубок с Шахтером, очень тяжело играть против Гладкого, очень настырный нападающий, очень хороший игрок. Любая фланговая подача на него была опасна, всегда идет до конца, и так просто мяч забрать в руки на выходах не получалось.

Напомним, недавно Львовские Карпаты сотворили главную сенсацию стартового отрезка УПЛ, уверенно обыграв киевское Динамо (2:0), а Максим стал одним из лучших игроков матча.

- Матч против Динамо. Верили, что сможете обыграть киевлян? Что было самым сложным в матче против гранда украинского футбола? Кто первый поздравил с победой?

- На матч с динамо выходили как и на все матчи,с боевым настроем. Это команда, которая играет в лиги чемпионов и лиге Европы и находится на первых строчках турнирной таблицы, поэтому ошибка с такой командой может очень дорого стоить. Самым сложным на мой взгляд, это было остаться на 55 минуте в меньшинстве, но и это и придало нам силы духа. Мы выстояли один за всех и все за одного, ребята большие молодцы. В таких матчах и закаляется дух команды, да много кто поздравлял, первая поздравила жена Юля и доченька Злата, это и есть моя семья!.

Благодарим Максима за интервью и желаем успехов в дальнейшей карьере. Надеемся, он и дальше будет радовать болельщиков свой уверенной игрой в "рамке".