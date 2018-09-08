Вратарь Вайденфеллер в своем прощальном матче забил 2 гола (Видео)

На поле в прощальном матче Романа Вайденфеллера вышли команды Звезд Боруссии и Друзей Вайденфеллера.

Составы команд:

Друзья Романа: Баллак, Граммозис, Хенген, Роберт Ковач, Крамер, Линкольн, Лутц, Маршалл, Мертезакер, Метцельдер, Одонкор, Подольски, Рамзи, Райх, Ридль, Шонберг, Штрассер, Визе.

Тренер: Петер Штогер

Звезды Боруссии: Аддо, Аморозо, Свен Бендер, да Сильва, де Беер, Деде, Деген, Еванилсон, Квертон, Фрай, Фрингс, Гроскройц, Хайнрих, Кель, Кирх, Коллер, Кринге, Леман, Олисе, Овомойела, Пищек, Рикен, Шибер, Шмельцер, Смолярек, Суботич, Тинга, Цьорнс, Зидан.

Тренер: Юрген Клопп

Вайденфеллер сыграл по тайму за каждую из команд. На его счету в матче, который завершился со счетом 4:1, 2 отраженных пенальти и два забитых гола.