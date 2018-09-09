Моуриньо - самый обсуждаемый тренер АПЛ в Twitter

Жозе Моуриньо стал самым обсуждаемым тренером английской Премьер-лиги в Twitter. Об этом сообщает Mirror.

С начала сезона и до 2 сентября о португальце упоминалось почти 583 тысяч раз.

Рейтинг ТОП-6 тренеров чемпионата Англии, которые наиболее часто упоминались в Twitter:

1. Жозе Моуриньо (МЮ) – 582 853 твитов;

2. Унаи Эмери (Арсенал) – 146 600 твитов;

3. Юрген Клопп (Ливерпуль) – 128 630 твитов;

4. Маурицио Сарри (Челси) – 121 405 твитов;

5. Рафаэль Бенитес (Ньюкасл) – 59 570 твитов;

6. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 55 201 твитов.