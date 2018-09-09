День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига наций: результаты матчей 8 сентября
Лига наций: результаты матчей 8 сентября
Новости: UFC 228. Видео боев
UFC 228. Видео боев
Новости: Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Новости: Украина - Словакия: где и когда смотреть матч
Украина - Словакия: где и когда смотреть матч
X

Украина - Словакия: газон "Арены-Львов" не в лучшем состоянии

Сборная Украины
11:44 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФФУ

Новости спорта: Агрономы стадиона сделали все возможное для того, чтобы играть на поле было максимально комфортно.

В воскресенье, 9 сентября, на Арене Львов при пустых трибунах сборная Украины примет команду Словакии в рамках Лиги наций. Поле стадиона находится не в лучшем состоянии, поскольку газон эксплуатируется уже седьмой год. Об этом заявил директор Арены Львов Юрий Майборода.

По его словам, агрономы стадиона сделали все возможное для того, чтобы футболисты могли показать максимально качественную игру.

"Поле не в лучшем состоянии, ведь эксплуатируется уже седьмой год. Каждые пять лет, как минимум, его нужно менять. Тем не менее, наши агрономы делают все возможное, чтобы тут можно было показывать качественный футбол", - сказал Майборода в эфире телеканала Футбол 1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Наций УЕФА, Новости футбола, Сборная Словакии, Сборная Украины, Украина - Словакия, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Шоу: Я боец и скоро вернусь! Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео) Куман: Чемпионат мира доказал, что нет ничего невозможного

Последние новости

Осака - Уильямс: обзор финала US Open-2018 (Видео) Настя Каменских поделилась подробностями летнего отдыха и новой песни Курьезные снимки, которые могут сделать только самые талантливые и веселые фотографы
Сегодня читают в спорте
01 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
02 Хан - Варгас. Видео боя
03 Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
04 Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
05 Рамос: Победа на "Уэмбли" - лучший способ стартовать в Лиге Наций
Новости сегодня
12:31 Умер актер культового сериала "Доктор Кто" Питер Бенсон
12:31 Это смешные картинки поднимут настроение на целый день
12:24 Годовщина свадьбы: Петр Порошенко романтично поздравил жену
12:17 Шведы выбирают парламент
12:16 Джанет Джексон поделилась секретами похудения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ
Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ
Новости: Сегодня в Украине празднуют День танкистов
Сегодня в Украине празднуют День танкистов
Новости: “Мокрое” воскресенье: сегодня Украину зальют дожди
“Мокрое” воскресенье: сегодня Украину зальют дожди
Новости: Названы победители 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Названы победители 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь