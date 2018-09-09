Украина - Словакия: газон "Арены-Львов" не в лучшем состоянии

В воскресенье, 9 сентября, на Арене Львов при пустых трибунах сборная Украины примет команду Словакии в рамках Лиги наций. Поле стадиона находится не в лучшем состоянии, поскольку газон эксплуатируется уже седьмой год. Об этом заявил директор Арены Львов Юрий Майборода.

По его словам, агрономы стадиона сделали все возможное для того, чтобы футболисты могли показать максимально качественную игру.

"Поле не в лучшем состоянии, ведь эксплуатируется уже седьмой год. Каждые пять лет, как минимум, его нужно менять. Тем не менее, наши агрономы делают все возможное, чтобы тут можно было показывать качественный футбол", - сказал Майборода в эфире телеканала Футбол 1.