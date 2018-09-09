Швейцария 6:0 Исландия: обзор матча Лиги наций (Видео)
Новости спорта: Видео голов и обзор матча группового этапа Лиги наций между Швейцария - Исландия (6:0).
В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная Швейцарии отправила шесть безответных мячей в ворота Исландии.
Швейцария — Исландия 6:0
Голы: Цубер, 13, Закария, 23, Шакири, 53, Сеферович, 67, Айети, 71, Мехмеди, 82
Швейцария: Зоммер — Мбабу, Шер, Аканжи, Родригес — Закария, Джака — Эмболо (Айети, 65), Шакири, Цубер (Соу, 79) — Сеферович (Мехмеди, 72)
Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Р. Сигурдссон, Ингасон, Скуласон — Гисласон (Сигурьонссон, 74), Г. Сигурдссон, Палссон, Б. Бьярнасон (Э. Бьярнасон, 65) — Бедварссон, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 60)
Предупреждения: Шер, Эмболо, джака — Р. Сигурдссон