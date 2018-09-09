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Украина - Словакия: где и когда смотреть матч

Украина - Словакия
11:00 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ФФУ

Новости спорта: В воскресенье, 9 сентября, в 15:50 состоится матч второго тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Словакии.

После волевой победы над чехами главная футбольная команда Украины встретится со сборной Словакии. Матч Украина - Словакия состоится во Львове на стадионе "Арена-Львов", игра пройдет при пустых трибунах. Впрочем, вблизи арены будет организована футбольная фан-зона, где все желающие смогут поддержать украинскую сборную. Поединок рассудит бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Украина - Словакия: букмекеры дали прогноз на матч

Прямую трансляцию матча Лиги наций между сборными Украины и Словакии можно посмотреть на общенациональном канале "Украина". Кроме того, игру покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции – в 15:50.

Напомним, в рамках Лиги наций сборная Украины выступает в группе B1 вместе со сборными Чехии и Словакии. 

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