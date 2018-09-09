Украина - Словакия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Украина - Словакия

Начало матча в 16.00 по киевскому времени.

Воскресенье, 9 сентября, 16:00, Львов, Арена Львов.

Составы команд:

Украина: Пятов - Караваев, Ракицкий, Бурда, Матвиенко - Степаненко - Ярмоленко, Марлос, Малиновский, Коноплянка - Яремчук;

Запасные: Бойко, Лунин, Кравец, Кривцов, Селезнев, Цуриков, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко, Данченко.

Словакия: Дубравка - Шатка, Шкртел, Шкриниар, Губочан - Куцка, Лоботка - Мак, Хамшик, Вайсс - Немец;

Запасные: Козачик, Шулла, Вальент, Дьомбер, Грегуш, Дуда, Пачинада, Руснак, Грошовски, Мазань, Сабо, Дюриш.

Промо-ролик к матчу Украина - Словакия:

Победа над Чехией оставила настолько позитивный осадок, что теперь от украинцев ждут максимального результата и в матче со Словакией. Высокая планка, поставленная командой Шевченко, ко многому обязывает, к тому же такой яркой игры в исполнении нашей сборной не приходилось наблюдать давно. Теперь же предстоит еще одно непростое испытание. Вот только словаки – соперник все же посильнее Чехии. Один только Марек Хамшик чего стоит! А ведь остальные исполнители – все, как на подбор. Вызывает уважение и личность наставника соперников. Ян Козак умеет тактически строить игру и мотивировать своих подопечных, и наверняка детально и по полочкам проанализировал игру сборной Украины в дебютном матче Лиги Наций.

Словаки первый тур Лиги Наций, по понятным причинам, пропускали, и вынуждены были довольствоваться контрольным поединком. Вот только датский оппонент предстал в абсолютно неприглядном виде. Основу скандинавской сборной в том матче составляли фактически аматоры, так что никакого серьезного сопротивления не было и быть не могло. Красноречивые 3:0 – щадящий сценарий матча, в котором победитель мог выигрывать с астрономическим счетом. Нужна ли была такая тренировка словакам?!. Впрочем, вышло так, как вышло, и теперь Яну Козаку предстоит сложнейшая битва на Арене Львов. Где, кстати, украинцев могла бы ждать едва ли не самая качественная поддержка. Увы, играть придется при пустых трибунах...

Безусловно, после выездного успеха любой другой исход, кроме победы над Словакией будет казаться негативным. Команда Шевченко почувствовала приятный вкус победы, и теперь необходимо его развить. Несмотря на силу лидеров соперника, сделать это украинцам вполне по силам. В отличной форме находится Марлос, как всегда эффективен Евгений Коноплянка, да и от Андрея Ярмоленко стоит ожидать большего. Впрочем, есть что сказать и остальным исполнителям.

Прогноз и ставки букмекеров:

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне нашей команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Шевченко с коэффициентом 2,02, а на словаков – 4,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,44.

Очные встречи:

В шести сыгранных после провозглашения Независимости очных поединках Украина одержала две победы, словаки – одну. Три встречи завершились вничью.

Слова наставников:

Андрей Шевченко, тренер сборной Украины:

"Через два дня на третий играть непросто. Главное, чтобы мы восстановились и были готовы физически. Психология, на мой взгляд, будет играть не главную роль.

Выделять у соперника никого не буду. Есть несколько игроков, которых все знают, они выделяются. В нашей игре все будет решать состояние команд. Мы хорошо знаем друг друга. Кто доиграет эпизоды, тот и победит. Главное - командные действия. Но точку будут ставить индивидуальные качества."

Ян Козак, главный тренер сборной Словакии:

Наша сборная выступала с командой Украины в одной группе в отборе к Евро-2016, поэтому мы хорошо знакомы с соперником. К тому же был еще товарищеский матч между нашими командами. Состав украинцев с тех пор изменился незначительно. Да, в коллектив приходят новые исполнители, но схема игры не меняется. Впрочем, могу сказать, что Украина значительно прибавила в динамике действий с мячом.