Марлос сравнил Шевченко и Фонсеку

– Считаю, что с каждым матчем все больше понимаю требования тренеров и нахожу общий язык с партнерами, хотя это было несложно с самого начала. Мне было легко адаптироваться в сборной, поэтому и удалось сыграть так, как я обычно играю в Шахтере.

– Требования Паулу Фонсеки в Шахтере и Андрея Шевченко в сборной сильно отличаются?

– Нет, это два очень похожих тренера. У Фонсеки такая тактика, которую я никогда раньше не видел ни у одного специалиста, а стиль игры Шевченко напоминает такой футбол.

У тренера сборной есть особое футбольное чутье, он делает отличную работу. Мне комфортно находиться в его команде. Раньше он был моим кумиром, как футболист, а теперь у него большие успехи в качестве тренера.

– Против Словакии ты уже играл. Согласен, что этот поединок станет сложнее, чем матч в Чехии?

– Думаю, игра будет во многом похожа. Мы должны продолжать действовать в том же ключе, и тогда непременно добьемся победы.

– Ты уже полностью выучил слова гимна Украины?

– С каждым матчем я знаю его все лучше и лучше, – заявил Марлос в интервью изданию Команда №1.

Напомним, что матч Украина – Словакия состоится сегодня, 9-го сентября. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.