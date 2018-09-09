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Марлос сравнил Шевченко и Фонсеку

Марлос
13:43 Сегодня Телеграф
zbirna.com
Фото: ФФУ

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Марлос заявил, что уже адаптировался в сборной Украине.

– Считаю, что с каждым матчем все больше понимаю требования тренеров и нахожу общий язык с партнерами, хотя это было несложно с самого начала. Мне было легко адаптироваться в сборной, поэтому и удалось сыграть так, как я обычно играю в Шахтере.

– Требования Паулу Фонсеки в Шахтере и Андрея Шевченко в сборной сильно отличаются?

– Нет, это два очень похожих тренера. У Фонсеки такая тактика, которую я никогда раньше не видел ни у одного специалиста, а стиль игры Шевченко напоминает такой футбол.

У тренера сборной есть особое футбольное чутье, он делает отличную работу. Мне комфортно находиться в его команде. Раньше он был моим кумиром, как футболист, а теперь у него большие успехи в качестве тренера.

– Против Словакии ты уже играл. Согласен, что этот поединок станет сложнее, чем матч в Чехии?

– Думаю, игра будет во многом похожа. Мы должны продолжать действовать в том же ключе, и тогда непременно добьемся победы.

– Ты уже полностью выучил слова гимна Украины?

– С каждым матчем я знаю его все лучше и лучше, – заявил Марлос в интервью изданию Команда №1.

Напомним, что матч Украина – Словакия состоится сегодня, 9-го сентября. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Лига Наций УЕФА, Марлос, Новости футбола, Сборная Словакии, Сборная Украины, Украина - Словакия, Футбол, ФФУ.
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