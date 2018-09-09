Лига наций: результаты матчей 8 сентября

Центральное противостояние дня состоялось в группе 4 Лиги А - сборная Англии на "Уэмбли" в Лондоне уступила команде Испании - 1:2. Мячи забили: Маркус Рашфорд (11-я минута) - у хозяев, Сауль (13) и Родриго (32) - у гостей.

Результаты других поединков третьего игрового дня Лиги наций.

Швейцария - Исландия - 6:0

Северная Ирландия - Босния и Герцеговина - 1:2

Финляндия - Венгрия - 1:0

Эстония - Греция - 0:1

Беларусь - Сан-Марино - 5:0

Люксембург - Молдова - 4:0.

На четвертый игровой день запланированы поединки Франция - Голландия, УКРАИНА - Словакия, Дания - Уэльс, Болгария - Норвегия, Кипр - Словения, Грузия - Латвия, Македония - Армения, Лихтенштейн - Гибралтар.

Напомним, сборная Украины выступает в группе 1 Лиги В вместе с командами Словакии и Чехии. В стартовом матче Лиги Наций украинцы на выезде одержали волевую победу над чехами со счетом 2:1.