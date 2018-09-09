Один из лидеров Лестера продлил контракт с клубом

Центральный защитник Харри Магуайр подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт Лестера. Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.

«С тех пор как я пришел в Лестер, я всегда повторял, как хорошо мне здесь. Этот клуб дал мне возможность играть в Премьер-лиге, а также попасть на чемпионат мира в составе сборной Англии. Я с нетерпением жду новых матчей за команду, ведь я очень ей благодарен», — заявил Магуайр после подписания контракта.

Напомним, после успешного выступления на чемпионате мира Магуайр мог перейти в Манчестер Юнайтед, но Лестер отклонил несколько предложений со стороны Красных дьяволов.

Магуайр перешел в Лестер год назад из Халл Сити. В прошлом сезоне защитник сыграл во всех матчах Лис в Премьер-лиге, а также был признан футболистом года в команде.