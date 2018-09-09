Сборная Украины обыграла Словакию на Арене Львов

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко совершила довольно успешный визит в Чехию накануне. Разумеется, если бы не гол Александра Зинченко уже в компенсированное время, то общее впечатление от довольно неплохой игры украинской сборной было бы несколько смазано отличным от максимального достигнутым результатом. Та встреча так и завершилась, 2:1 в пользу национальной команды Украины, а уже в следующем матче в качестве соперника поджидала сборная Словакии.

Поединок при пустых трибунах "Арены Львов" (сказался давно заработанный "бан" от УЕФА за нацистскую символику на фанатском секторе во время домашнего поединка против Испании) начался с довольно робкой разведки обороны соперника со стороны обеих команд. Первыми обозначить свой "домашний" статус удалось украинцам. Коноплянка хотел исполнить нечто похожее на свой памятный гол из матча против сборной Англии на "Уэмбли", но слишком сильно пробил издали, отправив мяч значительно выше ворот.

Гости делали упор на игру через фланги. Особенно сильно старался помочь своей команде Роберт Мак. И одна из его подач, впоследствии, таки пришлась точно на голову Адаму Немецу. Габаритному форварду удалось продавить Никиту Бурду, но последовавший удар пришелся мимо ближней штанги ворот Пятова.

Наиболее острым момент для сборной Украины у чужих ворот в первой половине можно считать достаточно смелую попытку пробить со штрафного метров с сорока от Руслана Малиновского. Дубравка явно не ожидал такого решительного действия от полузащитника соперника и уже бы ничем не смог помочь своей команде, однако мяч лишь опустился сверху на сетку его ворот.

Концовку первой половины для сборной Украины мог несколько смазать момент, возникший у Владимира Вайсса в результате точной подачи от Роберта Мака. Коллективу Шевченко в тот эпизоде повезло — мяч свалился с ноги у крайнего полузащитника и прошел значительном расстоянии от цели.

А вот вторая половина у украинской команды получилась довольно скомканной. Возможно, сказалась определенная усталость: на восстановление после матча с чехами было выделено всего два дня. В итоге, наиболее опасный момент у ворот Дубравки можно было наблюдать еще в самом начале заключительной половины поединка. Малиновский исполнял прострел со штрафного, а мяч в свои ворота чуть было не срезал Шкриниар.

В остальное время "погодой" на футбольном поле управляли исключительно подопечные Яна Козака. И тут стоит отметить определенные успехи в работе тренерского штаба над игрой в обороне. Да, неравнодушные зрители могли схватиться за сердце после авантюрной попытки Ракицкого обыграть двух соперников в штрафной, но существенных позиционных ошибок футболисты не допускали. Если у Словакии и возникали моменты у наших ворот, то все они завершались неточными ударами сходу, что несколько снижало возможную угрозу владениям Пятова.

В поединках с подобным сценарием, зачастую, решающее слово остается за тренерами команд. Андрей Шевченко уже проявил свое "чутье" на чешских футбольных полях и решил повторить успех, бросив в бой последовательно Александра Зинченко и Виктора Цыганкова. Сработало! Полузащитник Манчестер Сити отправил в прорыв к воротам коллегу по амплуа забросом по флангу, Виктор прокинул мяч себе на ход и через мгновение был сбит Шкриниаром. Все это происходило в штрафной площадке гостей, что, без всяких сомнений, должно было обернуться назначение пенальти. Арбитр не стал идти наперекор очевидным фактам, а Андрей Ярмоленко реализовал наказание. Многие скажут, что "вингеру" Вест Хэма повезло с рикошетом от голкипера. Спорить бессмысленно, но итоговый счет на табло.

До конца поединка оставалось еще чуть более чем десять игровых минут. За это время Андрей Пятов однажды даже успел спасти наши ворота: головой пробивал Мак, но страж ворот донецкого Шахтера с ударом справился, а Зинченко вынес мяч за боковую.

Обзор матча:

В итоге, имеем 100% результат от подопечных Шевченко после двух сыгранных туров Лиги наций и единоличное лидерство в турнирной таблице. Отличный итог первого сбора национальных команд в новом сезоне!

Сборная Украины 1:0 Сборная Словакии

Гол: Андрей Ярмоленко, 80 минута.

Победа позволила Украине иметь стопроцентный показатель очков после двух туров. А вот Словакия и Чехия пока без очков, хотя им еще предстоит сыграть очный матч.