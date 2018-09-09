Слова Шевченко после победы над Словакией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии каналу Футбол 1 подвел итоги победного матча со Словакией.

"Готовили ребят к сложной игре, словаки давно играют таким составом, у них сильная пара центральных защитников.

Благодарен ребятам, они серьезно отнеслись к этой игре, в плане психологии. Парни сумели восстановиться после матча с чехами. Здесь нужно было терпеть, не рисковать. Просили играть компактно, быстро возвращаться в защиту после потерь, а моменты у нас будут.

Замены? Мы смотрели по ребятам, кто устал, кому надо замена. Говорить по персоналиям не готов, дайте насладиться победой. Мы победили, и это главное

Ярмоленко исполнял последние пенальти и забивал, если бы не Андрей, бил бы кто-то другой, есть игроки.

Чувствовалась усталость, просили поменьше включаться в ненужных моментах. Было бы очень тяжело, если бы постоянно пытались атаковать. Мы просили парней играть компактно, словаки любят играть через середину. Хамшик отличный игрок, он постоянно заходил за спину опорникам. Мы пытались держать линию выше, не давали много пространства полузащите соперников, отправляли их на фланги. Для меня было главным, чтобы ребята выполнили установку.

Тяжело играть без болельщиков, но чувствовалась поддержка от людей, которые пришли в фан-зону, вас было слышно, спасибо за поддержку", - рассказал Шевченко после матча.