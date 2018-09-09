Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Новости спорта: Украина минимально обыграла Словакию в Лиге наций.
Украина обыграла сборную Словакии благодаря точному удару Андрея Ярмоленко с пенальти.
Украина – Словакия 1:0
Гол: 1:0 – 80 Ярмоленко
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский (Зинченко, 71), Степаненко (Сидорчук, 86), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 78), Ярмоленко, Яремчук.
Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Гамшик, Лоботка, Вайсс (Руснак, 70), Куцка (Грегуш, 78), Мак, Немец (Дуда, 65).