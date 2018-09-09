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Ярмоленко - о победе сборной Украины над сборной Словакии в Лиге наций

Андрей Ярмоленко
21:05 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Нападающий считает, что сборная движется в правильном направлении.

Один из лидеров национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал минимальную победу над командой Словакии (1:0).

«Думаю, что игра была скорее ничейной, но хорошо, что выиграли. Тяжело играть во Львове без болельщиков — привыкли здесь к сумасшедшей поддержке».

«Мне хотелось забить. И вот именно то, что хочется забить, иногда и мешает как можно скорее это сделать. Ребята старались, отдавали игре все силы, и хотелось не подвести парней и не подвести всю страну. Слава богу, что все получилось».

«Пенальти? Есть тренерский штаб, который определяет, кто бьет. Здесь никаких вопросов не было. Если на следующую игру тренеры скажут, чтобы бил кто-то другой — будет бить кто-то другой. Самое главное — выигрывать и радовать болельщиков».

«С Караваевым всегда комфортно играть. Он рот открывает, бежит — как можно не отдавать на него передачи? Жалко будет. Стараюсь всегда на него пассовать».

«Сейчас ребята уже больше понимают, что нужно делать на футбольном поле, что требует тренерский штаб. Да, сборная Словакии отдала нам преимущество. Думаю, ничья на выезде для них была бы хорошим результатом».

«Мы не смотрели на соперника, а играли в свой футбол, который тренерский штаб нам прививает — игра в короткий футбол, выходить из обороны за счет паса. Думаю, такой футбол нравится болельщикам. От нас требуют, чтобы мы обостряли в завершающей стадии».

Напомним, ранее украинская команда обыграла Чехию (2:1) и сейчас занимает лидирующее место в группе.

Следующий поединок в Лиге наций Украина проведет на выезде против Словакии 16 октября.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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