Наставник сборной Словакии - о поражении от Украины в матче Лиги наций

Словакия не удержала ничью в матче с Украиной. На 80-й минуте сине-желтые заработали право на пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко.

По словам главного тренера словаков, поединок против украинцев вышел непростым. Однако Козак уверен, что арбитр встречи Тасос Сидиропулос не должен был ставить пенальти в ворота его команды.

«Мы себе так и представляли этот матч. Ребятам нечем упрекать, они сыграли хорошо. Нужно было использовать моменты, которые у нас были в двух таймах. Игра была равная. Мы получили пенальти в свои ворота и остались разочарованными», — цитирует слова главного тренера Словакии Football24.ua.

«Пенальти – очень спорный. Стоит посмотреть видео. Я разговаривал с ребятами. Они сказали, что там было 50 на 50. Коснулись игрока рукой, он упал. Судья принял такое решение. Мы разочарованы назначением пенальти и не считаем, что заслужили поражение».

Во втором тайме Козак пытался усилить игру заменами, выпустив Ондрея Дуду и Альберта Руснака. Однако свежие футболисты не помогли команде поразить ворота Украины.

«Замены? Они состоялись не потому, что футболисты плохо играли. Я хотел усилить игру во втором тайме, чтобы мы создавали больше моментов. Доволен ли Шаткой? Он сыграл на хорошем уровне. Ему помогали Мак и Куцка».

«Считаю, что обе команды играли с уважением друг к другу. Никто не хотел ошибаться. Было нелегко создавать моменты, но иногда нам это удавалось. Выложились на полную против сильного соперника, но, к сожалению, не смогли победить. Все решают детали».

После двух туров у Украины в активе 6 очков в то время, как Чехия и Словакия очков не набирали. Главный тренер словаков считает этот факт дополнительным преимуществом для сине-желтых.

«Таблица? В группе собрались три равноценные команды. Однако Украина получила 6 очков, что дает ей большое психологическое преимущество. Они оказались в идеальной ситуации. Далее украинцам будет проще играть».

Следующий поединок Словакия сыграет против Чехии 13 октября.