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Мораес: Был бы счастлив играть за сборную Украины

Жуниор Мораес
22:06 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Бразильский форвард Шахтера Жуниор Мораес хочет выступать за сборную Украины.

Бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поразмышлял на тему возможной натурализации и выступлении за сборную Украины.

«Сборная Украины – очень хорошая команда с великолепными игроками. Я и моя семья очень любим Украину. Нам очень хорошо тут. Это было очень важное решение для меня остаться в Украине. Вся моя семья полностью тут адаптирована.

Играть за сборную Украины? Это была бы далеко не плохая вещь. Я был бы счастлив. Но это зависит от многих факторов и не только я принимаю это решение.

Мораес играет в Украине с 2011 года с двумя перерывами, на болгарский ЦСКА и китайский «Тяньцзинь». До «Шахтера» он защищал цвета донецкого «Металлурга» и «Динамо».

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Новости спорта, Жуниор Мораес, Новости футбола, Сборная Украина, Футбол.
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