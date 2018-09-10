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Франция - Нидерланды в Лиге Наций: обзор и видео голов

Килиан Мбаппе
08:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сборная Нидерландов вчера дебютировала в турнире Лига Наций с чемпионами мира 2018 года сборной Франции.

Французская сборная в статусе чемпионов мира стартовала на турнире УЕФА Лига Наций с довольно неинтересной игрой с Германией и нулевой ничьей. Пока Германия пропускала следующую игровую дату, французы померились силами со сборной Нидерландов, для которой это был первый матч в рамках турнира.

Сборная Франция в родных стенах начала матч с быстрого гола Мбаппе, но и после продолжила натиск на ворота Силлессена, хотя и не так активно. Первый тайм закончился отсутствием острых атак у "оранжевых" и редкими ударами французов. Тренерские наставления Кумана качественно отразились на игре, темп которой значительно возрос, а передачи стали более продуманные и точные. Тем не менее, гол голландцы усилиями Бабела забили не без помощи французов, которые не очень активно прикрывали голландца. Франция взялась исправлять ситуацию за 23 минуты до конца матча, и уже через 8 минут Жиру наконец забил за сборную Франции после длительного перерыва на ЧМ-2018. Концовку матча сборная Франции доиграла на классе, не позволив голландцам создать что-либо острое.

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Новости спорта, Сборная Голландии, Сборная Франции, Франция - Голландия.
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